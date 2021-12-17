Хвича Кварацхелия интересен трем клубам АПЛ
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в АПЛ.
Как сообщает журналист Пит О'Рурк в Twitter, в футболисте заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон».
По информации источника, команды готовы подписать 20-летнего грузина в зимнее трансферное окно.
Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 российского чемпионата полузащитник сыграл за казанский клуб 15 матчей, забил гол и отдал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/SportsPeteO/status/1471830084331966471?s=20
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