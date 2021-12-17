Агент Ваноли рассказал об общении специалиста с футболистами «Спартака»
Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече специалиста с футболистами московского клуба.
«Общение с игроками прошло хорошо. Но для чего-то продуктивного команде уже нужно встретиться на сборах», — сказал Д'Амико в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
В пятницу, 17 декабря, «Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможной опцией продления на один год.
Красно-белые занимают 9-е место с 23 очками в турнирной таблице РПЛ.
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