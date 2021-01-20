Хван Ин Бом присоединился к «Рубину» на сборе в Турции

Полузащитник Хван Ин Бом прилетел в Турцию, где неделю назад «Рубин» начал первую треть подготовки к оставшейся части чемпионата РПЛ этого сезона.

Тренерский штаб казанского клуба предоставил дополнительную неделю отдыха футболисту из-за того, что Хван отбывал обязательный для Кореи двухнедельный карантин после возвращения на родину на новогодние каникулы.

Корейский футболист уже провел первую тренировку на футбольном поле.