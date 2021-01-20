РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хван Ин Бом присоединился к «Рубину» на сборе в Турции

20:43
Теги:

Полузащитник Хван Ин Бом прилетел в Турцию, где неделю назад «Рубин» начал первую треть подготовки к оставшейся части чемпионата РПЛ этого сезона.

Тренерский штаб казанского клуба предоставил дополнительную неделю отдыха футболисту из-за того, что Хван отбывал обязательный для Кореи двухнедельный карантин после возвращения на родину на новогодние каникулы.

Корейский футболист уже провел первую тренировку на футбольном поле.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир