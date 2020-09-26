Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался недоволен исходом матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:1).

— Недовольны результатом, надо было брать три очка, — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер». — В начале игры позволяли сопернику создавать моменты и действовали недостаточно жестко. Все остальное время держали игру под контролем, но смогли забить только один мяч. Важно забирать такие матчи.

Когда силы закончились, они откатились глубже. Мы стали чаще закидывать мяч дальними передачами, но не сказал бы, что злоупотребляли этим.

Травма Берга? Сейчас трудно сказать.

Я хуже поля еще не видел. Это просто ужас. Играть тяжело, так еще и ноги садятся. Поле мешало, но это не было главным фактором.