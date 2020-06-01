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Хосонов и Кардозу покинули «Тамбов» и вернулись в свои клубы

11:33
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«Тамбов» на официальном сайте сообщил о завершении арендного соглашения с полузащитниками Хетагом Хосоновым и Мигелем Кардозу.

21-летний россиянин вернется в ЦСКА, а 25-летний португалец — в «Динамо».

Хосонов выступал за «Тамбов» с января 2019 года. В текущем сезоне хавбек провел 8 матчей РПЛ, в которых заработал одну желтую карточку.

Кардозу перешел в тамбовский клуб в феврале 2020 года и провел лишь одну игру за команду.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4245-Zakonchilsja-srok-arendy-Hosonova-i-Kardozu.html

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