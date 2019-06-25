Хорватский защитник Шарлия присоединился к ЦСКА на сборах

ЦСКА объявил, что на сборах команды в Австрии будет работать защитник Звонимир Шарлия. На данный момент контракт с 22-летним хорватом не подписан, он по-прежнему принадлежит "Славен Белупо". Стороны продолжат вести переговоры о его трансфере.

🇭🇷 Вместе с командой тренироваться в Австрии будет Звонимир Шарлия из хорватского «Славен Белупо». Параллельно наши клубы продолжают вести переговоры о возможном переходе защитника #сборыЦСКА pic.twitter.com/O7Y7ijt5rT — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 июня 2019 г.

Шарлия в сезоне-2018/19 провел 31 матч в чемпионате Хорватии и 2 - в Кубке страны.

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