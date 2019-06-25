17:50 | Футбол — РПЛ

Хорватский защитник Шарлия присоединился к ЦСКА на сборах

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ЦСКА объявил, что на сборах команды в Австрии будет работать защитник Звонимир Шарлия. На данный момент контракт с 22-летним хорватом не подписан, он по-прежнему принадлежит "Славен Белупо". Стороны продолжат вести переговоры о его трансфере.

Шарлия в сезоне-2018/19 провел 31 матч в чемпионате Хорватии и 2 - в Кубке страны.

"Шарлия напоминает Чорлуку". Хорватские журналисты – о потенциальном новичке ЦСКА

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