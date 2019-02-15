"Хорик и Паштет". Байрамян и Могилевец сыграли в FIFA 19 на желания

Полузащитники "Рубина" Павел Могилевец и Хорен Байрамян​ сыграли в FIFA 2019 на желания, передает Youtube-канал казанской команды.

В первом матче сильнее оказался Могилевец, который играл за "Атлетико" против "Ливерпуля" Байрамяна. 26-летний хавбек одержал победу над своим одноклубником со счетом 1:0. Во второй встрече Могилевец вновь взял верх над 27-летнем футболистом (3:1).

Байрамян попал на несколько желаний. Он должен был собрать все мячи после тренировки, а также сделать кофе/чай и подать его красиво Могилевцу.