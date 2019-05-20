Хорен Байрамян: "В игре "Зенита" отмечал бердыевские черты"

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян выразил мнение, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак многое подчерпнул у Курбана Бердыева​, когда играл у него в казанском клубе. Семак защищал цвета "Рубина" с 2008 по 2010 год. "Зенит" он возглавил перед началом нынешнего сезона и с ходу стал с ним чемпионом России.

– Наш главный тренер еще в начале сезона сказал, что "Зенит" будет чемпионом, видимо, Курбан Бекиевич что-то знал и видел по составу, что они смогут, – цитирует "Реальное время" Байрамяна. – Они и так закончили первую часть сезона на первом месте, а зимой к ним пришли Азмун, Ракицкий и Бариос – эти футболисты играли все матчи, приносили огромную пользу и внесли свой вклад.

Никто не отменяет и заслугу Сергея Семака, потому что у него была хорошая школа. Да и футболистом был топовым. А после того, как поработал с такими тренерами, и с Бердыевым в том числе – он же и сам говорил, что очень многое у него почерпнул, поэтому, когда я смотрел матчи "Зенита", отмечал для себя знакомые бердыевские черты в игре. Он молодой российский тренер, и надеюсь, все впереди у него, и дай Бог, чтобы и на следующий сезон в Лиге чемпионов они достойно выступили.