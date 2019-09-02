Хохлов требует около 29 миллионов рублей компенсации от МВД

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов требует, чтобы МВД выплатило ему 28,7 миллионов рублей компенсации за бездействие следователей, расследующих хищение средств вкладчиков в банке «Замоскворецкий». Об этом сообщает «Коммерсант».

Указано, что тренер потерял в банке 905 тысяч долларов. Компенсации от МВД будут добиваться еще один тренер «Динамо» Юрий Никифоров, а также бывшие игроки сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма их требований составила 124,1 миллионов рублей.

Хохлов направил свой иск к МВД в Замоскворецкий райсуд. Сумма, указанная в иске — это рублевый эквивалент 905 тысяч долларов.

Ранее с иском к МВД обратился еще один обманутый вкладчик «Замоскворецкого» — бывший игрок сборной России Евгений Алдонин. Он требует взыскать с полицейского ведомства 47,3 миллионов рублей.

В коллективном иске спортсменов отмечается, что за пять лет расследования следователи фактически саботировали работу, не проведя почерковедческих экспертиз документов, согласно которым деньги заявителей выводились из банка, не допросили сотрудников кредитного учреждения, причастность которых к этим операциям была выявлена.

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