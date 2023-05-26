Хлусевич: «У «Спартака» большая мотивация бороться за медали»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН».

«И мы мотивированы, и наши ближайшие соперники мотивированы. Они борются за выход из зоны стыков. Поэтому для нас это в любом случае будут нелегкие матчи. Но и у нас большая мотивация бороться за медали, поэтому идем от игры к игре. Сейчас впереди матч с «Пари НН», изучим соперника, тренер объяснит нам, что делать. И мы сделаем все, чтобы победить», — цитируют «Известия» Хлусевича.

Матч «Спартак» — «Пари НН» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.