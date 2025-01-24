«Химки» в товарищеском матче разгромили сербский «Явор»
«Химки» на тренировочном сборе разгромили сербский «Явор» — 5:1.
У подмосковной команды отличились Александр Руденко (26-я минута), Бутта Магомедов (43-я), Олег Трофимов (62-я), Зелимхан Бакаев (67-я) и Кирилл Капленко (87-я).
Товарищеский матч
«Химки» (Россия) — «Явор» (Сербия) — 5:1 (2:0)
Голы: Руденко, 26 (1:0), Магомедов, 43 (2:0), Трофимов, 62 (3:1), Бакаев, 67 (4:1), Капленко, 87 (5:1)
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Динамо Мх – Локомотив
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|1.03
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|
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Зенит – ЦСКА
|- : -
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|
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|1.03
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|
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|- : -
|2.03
|14:00
|
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|2.03
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|
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|
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|
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Спартак
|15
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|
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Локомотив
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|
|
Бителло
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|1
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|1
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