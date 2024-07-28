«Химки» — «Спартак»: видео голов матча РПЛ

«Спартак» ведет в гостевом матче против «Химок» во втором турне РПЛ — 3:0. Встреча проходит на «Арена Химки».

В начале второго тайме новичок Эсекьель Барко вывел «красно-белых «вперед, забив со штрафного. На 56-й минуте Манфред Угальде удвоил преимущество москвичей.

На 72-й минуте Серджан Бабич довел счет до разгромного.

49-й минута. Барко — 0:1

56-я минута. Угальде — 0:2

72-я минута. Бабич — 0:3