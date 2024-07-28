«Химки» — «Спартак»: Барко забил дебютный гол за красно-белых

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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вывел команду вперед в матче второго тура РПЛ против «Химок» — 1:0.

Футболист забил гол в дебютном матче. 25-летний аргентинец отметился голом со штрафного на 49-й минуте.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.