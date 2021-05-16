«Сочи» вничью сыграл с «Химками» и вышел в Лигу конференций
«Химки» дома вничью сыграли с «Сочи» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.
Команды не отличились результативными действиями. Счет в матче 0:0.
«Химки» с 45 очками заняли восьмое место. «Сочи» на пятой позиции с 53 очками, что позволяет команде выйти в новый турнир УЕФА — Лигу конференций.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
30-й тур
«Химки» — «Сочи» — 0:0
«Химки»: Лантратов, Логашов (Тихонов, 80), Идову, Тихий (Трошечкин, 60), Данилкин, Филин, Дагерстоль, Кухарчук (Алиев, 88), Могилевец (Камышев, 80), Конате, Себай.
«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Прохин, Юсупов, Нобоа, А.Заболотный, Руденко (Пруцев, 73. Дуганджич, 89).
Предупреждения: Конате, 18. Пруцев, 73.
Судьи: Иванов. Усачев (оба — Ростов-на-Дону), Болотенков (Москва).
ВАР: Москалев (Воронеж). Болховитин (Ленинградская область).
16 мая. Химки. Стадион «Арена Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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