«Химки» могут отдать нападающего Адеми в аренду

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возвращение нападающего Кемаля Адеми в расположение команды.

«Мы ждем Кемаля в расположении клуба. Посмотрим по медицине, пройдет УМО, если будет готов, приступит к тренировочному процессу. Уже будем определять его место на поле, в команде или будем рассматривать вариант с арендой, если будет такое желание. Пока что, со слов агента, Адеми готов играть за «Химки», у него действующий контракт, будем смотреть. На данном этапе не могу сказать относительно того, нужен он нам или нет. Это должен определить главный тренер. Его не было, а «Химки» справлялись, значит, можно сделать определенный вывод», — сказал Терюшков «СЭ».

В январе 2022 года 26-летний швейцарский форвард отправился в аренду на полгода в немецкий «Падерборн». В шести матчах второй бундеслиги Адеми отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Контракт форварда с «Химками» действует до лета 2024 года.