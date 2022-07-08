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Сегодня, 19:55

«Химки» могут отдать нападающего Адеми в аренду

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возвращение нападающего Кемаля Адеми в расположение команды.

«Мы ждем Кемаля в расположении клуба. Посмотрим по медицине, пройдет УМО, если будет готов, приступит к тренировочному процессу. Уже будем определять его место на поле, в команде или будем рассматривать вариант с арендой, если будет такое желание. Пока что, со слов агента, Адеми готов играть за «Химки», у него действующий контракт, будем смотреть. На данном этапе не могу сказать относительно того, нужен он нам или нет. Это должен определить главный тренер. Его не было, а «Химки» справлялись, значит, можно сделать определенный вывод», — сказал Терюшков «СЭ».

В январе 2022 года 26-летний швейцарский форвард отправился в аренду на полгода в немецкий «Падерборн». В шести матчах второй бундеслиги Адеми отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Контракт форварда с «Химками» действует до лета 2024 года.

РПЛ
ФК Химки
Кемаль Адеми
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