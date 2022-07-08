Гулиев о переходе в «Химки»: «Самое главное, что клуб был заинтересован во мне»
Новичок «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал подписание контракта с подмосковным клубом.
Соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24.
«Самое главное, что клуб был заинтересован во мне — это очень важный момент. Встретились, обсудили детали — мне понравилось, как мы пообщались с руководителями «Химок», все прошло легко. Пришли к общему решению, и я без всяких задержек подписал контракт. Знаю многих ребят в команде: мы хорошо знакомы по игре за «Спартак», поэтому мне было легче приходить в коллектив. С Резиуаном Мирзовым общаемся еще с «Ростова». Это хорошо для адаптации. На «Арене Химки» играл еще за молодежную сборную, поле и тогда, и сейчас было очень качественное», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.
Гулиев является воспитанником московского «Спартака», также он выступал за «Анжи», «Ростов» и «Арсенал».
В сезоне-2021/22 25-летний полузащитник провел за туляков 26 матчей и сделал одну голевую передачу.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -