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Гулиев о переходе в «Химки»: «Самое главное, что клуб был заинтересован во мне»

Гулиев прокомментировал подписание контракта с «Химками»
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Новичок «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал подписание контракта с подмосковным клубом.

Соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24.

«Самое главное, что клуб был заинтересован во мне — это очень важный момент. Встретились, обсудили детали — мне понравилось, как мы пообщались с руководителями «Химок», все прошло легко. Пришли к общему решению, и я без всяких задержек подписал контракт. Знаю многих ребят в команде: мы хорошо знакомы по игре за «Спартак», поэтому мне было легче приходить в коллектив. С Резиуаном Мирзовым общаемся еще с «Ростова». Это хорошо для адаптации. На «Арене Химки» играл еще за молодежную сборную, поле и тогда, и сейчас было очень качественное», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Гулиев является воспитанником московского «Спартака», также он выступал за «Анжи», «Ростов» и «Арсенал».

В сезоне-2021/22 25-летний полузащитник провел за туляков 26 матчей и сделал одну голевую передачу.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/ayaz-guliev-v-khimkakh-/
Аяз Гулиев
РПЛ
ФК Химки
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