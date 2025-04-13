«Химки» — «Крылья Советов»: Сергеев вывел гостей вперед

«Крылья Советов» вышли вперед в матче против «Химок» в 24-м туре РПЛ — 2:1.

На 75-й минуте отличился Иван Сергеев. 29-летний форвард забил 59-й гол за самарцев и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.