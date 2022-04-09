Зарема Салихова отреагировала на запрет «Матч ТВ» упоминать ее имя

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» отреагировала на запрет «Матч ТВ» упоминать ее имя на телеканале и сайте.

«Как я могу отреагировать на запрет моего имени на телеканале «Матч ТВ»? Исключительно положительным образом, я только за!» — сказала Зарема «СЭ».

9 апреля «СЭ» стало известно, что спортивный телеканал ввел ответные санкции против Заремы Салиховой и теперь не упоминает ее. На сайте новости со словами Салиховой не появляются, также порталу запретили упоминать критику РПЛ.