Нападающий «Химок» Александр Руденко сравнял счет в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 2:2.

На 54-й минуте встречи 23-летний россиянин реализовал выход 1 на 1 с Игорем Акинфеевым.

Руденко перешел в «Химки» из «Спартака» в феврале 2022 года. Форвард проводит пятый матч за подмосковную команду, гол в ворота ЦСКА стал для него дебютным в составе химчан.