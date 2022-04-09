«Химки» — ЦСКА: Руденко забил первый гол за химчан и сравнял счет
Нападающий «Химок» Руденко сравнял счет в матче с ЦСКА
Нападающий «Химок» Александр Руденко сравнял счет в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 2:2.
На 54-й минуте встречи 23-летний россиянин реализовал выход 1 на 1 с Игорем Акинфеевым.
Руденко перешел в «Химки» из «Спартака» в феврале 2022 года. Форвард проводит пятый матч за подмосковную команду, гол в ворота ЦСКА стал для него дебютным в составе химчан.
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|42-24
|46
|
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|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
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|36
|
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|Ахмат
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|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
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|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
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|27
|
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|7
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|
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|7
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|25
|
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|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
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|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
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|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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