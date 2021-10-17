«Химки» — «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
17 октября «Химки» примут «Ахмат» в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу. Начало — 16:30 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Химки» — «Ахмат» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер».
«Химки» одержали всего 1 победу в 10 турах (5 ничьих, 4 поражения). После 10-ти туров РПЛ химчане с 8 очками и разницей мячей 8-15 идут на 16-м месте. «Ахмат» одержал 4 победы и потерпели 6 поражений. После 10-ти туров РПЛ грозненский клуб с 12 очками и разницей мячей 11-16 идет на 12-м месте.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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