Хетаг Хосонов перешел из ЦСКА в "Тамбов"

Полузащитник ЦСКА, автор победного гола в матче за Суперкубок России-2018 Хетаг Хосонов продолжит карьеру в "Тамбове", информирует официальный сайт армейцев.
Соглашение аренды с клубом, который лидирует в первенстве ФНЛ после 24 туров, рассчитано до окончания сезона-2018/19.
Хосонов – выпускник ДЮСШ ЦСКА, за основную команду в нынешнем сезоне провел 8 матчей, забив 1 гол (в ворота "Локомотива" в матче за Суперкубок).
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/khetag-khosonov-pereshel-v-tambov-na-pravakh-arendy/
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