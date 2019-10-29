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Хенрик Ларссон: «Я очень рад за «Спартак»

01:33
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Экс-нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура РПЛ. Его сын Джордан оформил дубль.

— Отличная игра, всегда важно победить в таком принципиально матче, — цитируют «Известия» Ларссона. —  Я очень рад за «Спартак». Также счастлив за своего сына, которому удалось забить два мяча.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/937108/sevastian-terletckii/pod-sousom-tedesko-nemetc-iarko-debiutiroval-v-moskovskom-derbi

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