Хенрик Ларссон: «Я очень рад за «Спартак»

Экс-нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура РПЛ. Его сын Джордан оформил дубль.

— Отличная игра, всегда важно победить в таком принципиально матче, — цитируют «Известия» Ларссона. — Я очень рад за «Спартак». Также счастлив за своего сына, которому удалось забить два мяча.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр