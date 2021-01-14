Хавбек «Локомотива» Магкеев оценил перспективы клуба весенней части РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился с «СЭ» ожиданиями от второй части сезона-2020/21.

— У «Локомотива» не очень удачно сложилась первая часть сезона. Реально выкарабкаться?

— Это будет тяжело, но это реально, — сказал Магкеев. — Надо выигрывать каждый матч, а в конце сезона уже посмотрим таблицу.

— Вы в эту паузу хоть как-то выдохнули?

— Да, чувствую, что перезагрузился. Было тяжело морально: болезнь, травма, и после этого я чуть потерял ритм, так как не было тренировок. Но сейчас психологически перезагрузился, так что все нормально.

«Локомотив» с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ после 19 туров.

(Севастиан Терлецкий)