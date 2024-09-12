Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Гильерме поможет любой команде РПЛ»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов оценил шансы экс-голкипера команды Гильерме найти новый клуб в РПЛ.

«Гильерме — топ. Я серьезно, он в очень хорошей форме. Я знаю, что Маринато тренируется, ждет предложений. Надеюсь, что до конца трансферного окна он найдет клуб. Гильерме поможет любой команде РПЛ, он в отличном состоянии. Гиля — вратарь с огромным опытом, который способен принести пользу любой команде. Я в этом не сомневаюсь», — цитирует Хапова «РБ Спорт».

38-летний голкипер покинул «Локомотив» летом 2024 года в связи с истечением контракта. Россиянин бразильского происхождения выступал за железнодорожников с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России.