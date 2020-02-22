Хамит Алтынтоп: «Два года назад Тедеско мог возглавить «Баварию»

Известный экс-полузащитник сборной Турции, «Шальке», «Баварии» и «Реала» Хамит Алтынтоп поделился с «СЭ» мнением о главном тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

— Еще два года назад я говорил, что Тедеско может возглавить «Баварию», потому что тренеров «Шальке» или «Боруссии» всегда рассматривают в качестве кандидатов возглавить мюнхенцев. Увы, второй год Доменико провел в «Шальке» не слишком убедительно. Я рад, что сейчас он в «Спартаке», посмотрим, как у него сложится в России.

Ваш футбол мне нравится — сборная прогрессирует и интересно выступает. Я всегда с удовольствием приезжаю в Москву, общаюсь с русскими людьми. Возможно, однажды соглашусь поработать в вашей стране. (Евгений Белоусов)