Гус Тил - о матче с "Динамо": "Болельщики "Спартака" – просто чумовые"

Полузащитник "Спартака" Гус Тил оценил игру команды в матче 4-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). 21-летний голландец не мог принять участие в матче, так как на тот момент еще не был заявлен за команду, но наблюдал за матчем с трибуны.

– Мне очень понравилась поддержка трибун, – приводит слова Тила официальный сайт красно-белых. – Болельщики "Спартака" – просто чумовые! Поддерживали команду с первой до последней минуты. Даже несмотря на удаление в первом тайме, которое очень обидно получать в столь принципиальных встречах. Они были с командой до конца, мне это очень по душе.

– Вы смотрели матч в компании с другим новичком "Спартака", Джорданом Ларссоном. Что успели обсудить?

– Кстати, с ним я уже неплохо знаком, ведь Джордан успел поиграть в чемпионате Голландии и неплохо говорит на голландском. Это поможет мне быстрее адаптироваться. Но русский я тоже собираюсь подтянуть, чтобы разговаривать на одном языке с остальными партнерами по команде.