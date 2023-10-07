Гуренко предположил, за счет чего «Локомотив» вырвал ничью у «Урала»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что железнодорожники смогли спасти матч против «Урала» (2:2) в 11-м туре РПЛ за счет сильной скамейки запасных.

«Я думаю, один из плюсов, что у «Локомотива» хорошая скамейка запасных. Есть ребята, которые могут выйти и усилить игру, добавить в скорости. Я считаю, что в линии атаки однозначно 8-10 футболистов в команде есть, которых нужно угадать, кого из них выпустить с первых минут. Понятно, что если брать конкретно эту игру, то терять было нечего и «Локо» начал рисковать, а в конце матча мог и победу вырвать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гуренко.

На данный момент «Урал» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Локомотив» идет на 4-й строчке с 19 очками. 21 октября железнодорожники на своем поле примут «Динамо». Екатеринбургский клуб 22-го числа дома сыграет против «Сочи».