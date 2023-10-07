Гуренко предположил, за счет чего «Локомотив» вырвал ничью у «Урала»
Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что железнодорожники смогли спасти матч против «Урала» (2:2) в 11-м туре РПЛ за счет сильной скамейки запасных.
«Я думаю, один из плюсов, что у «Локомотива» хорошая скамейка запасных. Есть ребята, которые могут выйти и усилить игру, добавить в скорости. Я считаю, что в линии атаки однозначно 8-10 футболистов в команде есть, которых нужно угадать, кого из них выпустить с первых минут. Понятно, что если брать конкретно эту игру, то терять было нечего и «Локо» начал рисковать, а в конце матча мог и победу вырвать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гуренко.
На данный момент «Урал» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Локомотив» идет на 4-й строчке с 19 очками. 21 октября железнодорожники на своем поле примут «Динамо». Екатеринбургский клуб 22-го числа дома сыграет против «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1