Лантратов объяснил удачей два отбитых пенальти в матче с «Уралом»: «Иногда везет, иногда — нет»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал два отбитых пенальти в матче с «Уралом» (2:2) в 11-м туре РПЛ.

27-летний голкипер отбил два пенальти в исполнении полузащитника «Урала» Ильи Ишкова. Игроку пришлось перебить первый удар, который отразил Лантратов, но он не сумел реализовать и второй удар с точки.

«Иногда везет, иногда — нет. Сегодня удача была на моей стороне. Я никак не тренирую этот момент, просто везение. Я выбрал угол и пытался стоять до конца», — цитирует Лантратова matchtv.ru.

Отбитый пенальти стал для Лантратова 10-м за 30 ударов в матчах РПЛ. В текущем сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 17 мячей и трижды отыграл на ноль.