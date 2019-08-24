Гурцкая рассказал про отношения Карреры и Федуна

Известный агент Тимур Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал про отношения бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры с владельцем клуба Леонидом Федуном.

— Петр Авен назвал Федуна святым человеком. Как вы к этому относитесь?

— Если у него стоит икона с лицом Федуна, то, наверное, для него он святой человек.

— А для вас Федун кто?

— У него очень много минусов. Он подвержен переменам настроения, он слушает свое окружение и не хочет разбираться в ситуации. Тут дело даже не в Массимо. Вспомните Эмери. Федун не заступился за него. Он не убрал всех, оставив тренера. Это подтверждает, что он подвержен мнению окружения.

Что касается Карреры, то если бы Массимо работал в «Спартаке» до сих пор, то не было бы такого, что одна победа и тогда сразу слава тренеру, слава составу. Болельщик «Спартака» должен приходить на стадион с уверенностью, что команда победит. А если она проиграла, то это случайность.

— Вы общались когда-нибудь с Федуном?

— Нет.

— Почему?

— Думаю, что инициатива должна была идти от него. Я 2,5 года провел в «Спартаке» и не видел такого сближения Федуна с командой, как сейчас. У Карреры не было такой поддержки. Это миф, что у Массимо это все было. Каррера, возможно, видел Федуна 3-4 раза в жизни. Не считая те моменты, когда он заходит в раздевалку после феерической победы.

— Почему начался разлад?

— Все начали делить власть. К сожалению, никто не понял, что чемпионский кубок принадлежит болельщикам и «Спартаку».