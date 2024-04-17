Гунько считает, что Карпин может вывести «Спартак» на прежний уровень

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает Валерия Карпина самым подходящим кандидатом на пост главного тренера красно-белых.

«Любое принятое сейчас решение будет промежуточным. На мой взгляд, человек, который может вывести «Спартак» на прежний уровень, это Карпин. Он поменялся с того времени, когда возглавлял команду, прогрессировал. И сейчас мы видим результаты «Ростова», их игру, изменения в составе, в качестве игроков», — цитирует Гунько «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» покинул главный тренер Гильермо Абаскаль.