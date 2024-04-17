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Сегодня, 10:30

Аршавин: «Сейчас мне интересно все — и работа в «Зените», и телевидение»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказал мнение о своем будущем.

— На телевидении вы один из главных футбольных экспертов. В «Зените» — заместитель генерального директора по спортивному развитию. Еще учитесь в академии РФС и скоро станете обладателем тренерской лицензии А. Кем себя видите лет через пять?

— Не знаю, как судьба повернется. Сейчас мне интересно все — и работа в «Зените», и телевидение. Что касается тренерской профессии, то сначала надо лицензию получить, а потом уже о каких-то вариантах думать.

Раньше говорил, что тренером себя не вижу. Детским тем более. Но в 2019-м в академии «Зенита» стал помощником Дмитрия Полякова в команде 2004 года рождения, и мне очень понравилось. Классный опыт! Мы еще и трофей успели выиграть — Кубок Санкт-Петербурга.

Порой эфир в студии заканчивался в час ночи, а в 6 утра первым «Сапсаном» я отправлялся из Москвы в Питер, на вокзале брал такси и мчался к пацанам на тренировку. Если бы не испытывал кайфа от работы, конечно, этим бы не занимался, — сказал Аршавин «СЭ».

42-летний Аршавин завершил карьеру в 2019 году. В январе 2022 года он занял пост заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».

Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
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«Локомотив» провел разбирательство после съемок на стадионе
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
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