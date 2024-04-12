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Губерниев: «Зенит» — фаворит матча с «Краснодаром», особенно с доном Педро, который прекрасен и хорош»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Игра пройдет 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Иванов.

«Мотивация запредельная и у тех, и у других. Но «Зенит» выглядит лучше, и сейчас фаворит, я ставлю на них. Но в жизни всегда есть место подвигу, и спорт не исключение, поэтому будем предполагать, что этот коллективный подвиг «Краснодара» совершит. Поэтому я ожидаю яркой концовки от «Краснодара», но, тем не менее, скажу еще раз: фаворит — «Зенит», особенно с доном Педро, который прекрасен и хорош», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет вторым, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Дмитрий Губерниев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
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Урал – Динамо
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 - : -
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