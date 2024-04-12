Губерниев: «Зенит» — фаворит матча с «Краснодаром», особенно с доном Педро, который прекрасен и хорош»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Игра пройдет 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Иванов.

«Мотивация запредельная и у тех, и у других. Но «Зенит» выглядит лучше, и сейчас фаворит, я ставлю на них. Но в жизни всегда есть место подвигу, и спорт не исключение, поэтому будем предполагать, что этот коллективный подвиг «Краснодара» совершит. Поэтому я ожидаю яркой концовки от «Краснодара», но, тем не менее, скажу еще раз: фаворит — «Зенит», особенно с доном Педро, который прекрасен и хорош», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет вторым, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.