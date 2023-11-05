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Сегодня, 21:48

Губерниев считает, что «Локомотив» должен был одерживать победу в матче со «Спартаком»

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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

«Надо реализовывать моменты. «Локомотив» играл поинтереснее, особенно во втором тайме, когда команды действительно задвигались. «Локомотиву» надо было одерживать волевую победу. Много было борьбы, хочется видеть у команды запас прочности. Но все же «Локомотив» смотрелся интереснее», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты. Красную карточку получил защитник красно-белых Даниил Хлусевич.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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