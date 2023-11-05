Губерниев считает, что «Локомотив» должен был одерживать победу в матче со «Спартаком»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

«Надо реализовывать моменты. «Локомотив» играл поинтереснее, особенно во втором тайме, когда команды действительно задвигались. «Локомотиву» надо было одерживать волевую победу. Много было борьбы, хочется видеть у команды запас прочности. Но все же «Локомотив» смотрелся интереснее», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты. Красную карточку получил защитник красно-белых Даниил Хлусевич.