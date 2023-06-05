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Гришин: «Думаю, что Карпин сам не пойдет в «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин поделился ожиданиями от нового главного тренера команды.

— Тренера выбирает Бувач. Все дано ему на откуп, — приводит слова Гришина «РБ Спорт». — Только руководство «Динамо» знает, с кем они ведут переговоры. Специалист специалисту рознь, но честно говоря, я за российских тренеров. Иностранцы, по большому счету, ничем себя не проявляют. Первые места занимают «Зенит» и ЦСКА, в которых работают российские тренеры. У нас очень хорошая школа тренеров.

— Вы видите кого-то конкретно из российских тренеров, кто может возглавить «Динамо» и быть успешным?

— Сложно. Я сразу не могу ответить. Чтобы мы не говорили, все равно выбор за руководством «Динамо».

— Называлась кандидатура Валерия Карпина. Стоит его попробовать в «Динамо»?

— Я думаю, что он сам не пойдет. У него в «Ростове» все более-менее налажено, он с руководством на одной ноге. Смысл ему менять шило на мыло?

— Вы считаете, что Карпина будет не уговорить возглавить «Динамо»?

— Зачему ему менять хорошие отношения с руководством и идти на место, где если не получится, его сразу уволят?

«Динамо» по итогам сезона-2022/23 заняло девятое место в таблице РПЛ. 4 мая «Динамо» отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. К оставшимся матчам сезона-2022/23 команду готовил 33-летний Павел Алпатов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-karpin-ne-pojdet-v-dinamo/
Валерий Карпин
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
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