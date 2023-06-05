Гришин: «Думаю, что Карпин сам не пойдет в «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин поделился ожиданиями от нового главного тренера команды.

— Тренера выбирает Бувач. Все дано ему на откуп, — приводит слова Гришина «РБ Спорт». — Только руководство «Динамо» знает, с кем они ведут переговоры. Специалист специалисту рознь, но честно говоря, я за российских тренеров. Иностранцы, по большому счету, ничем себя не проявляют. Первые места занимают «Зенит» и ЦСКА, в которых работают российские тренеры. У нас очень хорошая школа тренеров.

— Вы видите кого-то конкретно из российских тренеров, кто может возглавить «Динамо» и быть успешным?

— Сложно. Я сразу не могу ответить. Чтобы мы не говорили, все равно выбор за руководством «Динамо».

— Называлась кандидатура Валерия Карпина. Стоит его попробовать в «Динамо»?

— Я думаю, что он сам не пойдет. У него в «Ростове» все более-менее налажено, он с руководством на одной ноге. Смысл ему менять шило на мыло?

— Вы считаете, что Карпина будет не уговорить возглавить «Динамо»?

— Зачему ему менять хорошие отношения с руководством и идти на место, где если не получится, его сразу уволят?

«Динамо» по итогам сезона-2022/23 заняло девятое место в таблице РПЛ. 4 мая «Динамо» отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. К оставшимся матчам сезона-2022/23 команду готовил 33-летний Павел Алпатов.