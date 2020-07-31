«Grazie. Spasibo. Obrigado. Danke». Хеведес попрощался с болельщиками

Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес подтвердил решение завершить карьеру. В Twitter он поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Grazie. Spasibo. Obrigado. Danke, — написал Хеведес.

«Локомотив» стал последним клубом в карьере 32-летнего немца. Хеведес практически всю карьеру провел в «Шальке». С 2007 по 2018 год он сыграл за клуб 335 матчей и забил 23 мяча.

Хеведес — чемпион мира 2014 года, он дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной Германии (2012, 2016). В «Шальке» он выиграл Кубок и Суперкубок Германии, в «Ювентусе» стал чемпионом Италии, а также взял Кубок страны.