Гранквист в 2020 году завершит выступления за сборную Швеции

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист закончит выступать за национальную команду после чемпионата Европы 2020 года.

– Я буду продолжать играть до чемпионата Европы-2020. После этого я выброшу бутсы. Думаю, что Себастьян Ларссон также решил, что уйдет после Евро-2020, – приводит слова 33-летнего футболиста Aftonbladet.

Гранквист играет в составе сборной Швеции с 2006 года, дебютировав в товарищеской игре против сборной Иордании. В составе национальной команды сыграл 80 матчей и забил 9 голов.

С 2013 по 2018 год Гранквист защищал цвета "Краснодара", после чего вернулся в Швецию, где играет за "Хельсингборг".