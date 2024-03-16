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16 марта, 18:32

Гойкович — о ситуации в «Оренбурге»: «У меня нет никакого конфликта, просто хочу сменить команду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал свою ситуацию в команде.

Ранее агент 28-летнего боснийца заявил, что футболист не попадает в стартовый состав, поскольку не хочет продлевать контракт с клубом. Его соглашение истекает летом.

«У меня никакого конфликта в «Оренбурге» нет, со всеми нормальные отношения. Просто хочу сменить команду — уже четыре года нахожусь в «Оренбурге», хочется попробовать что-то новое, бросить себе новый вызов. Нет такого, что я хочу уехать из России или что мне здесь не нравится. Это не так», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

Гойкович выступает за «Оренбург» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 19 матчей во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Оренбург
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