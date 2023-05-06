Горшков считает, что «Зенит» победит в матче со «Спартаком»

Бывший капитан «Зенита» Александр Горшков сказал, кто победит в матче сине-бело-голубых со «Спартаком».

«Спартак» попытается преподнести сюрприз «Зениту». Думаю, все же победят петербуржцы, потому что они играют дома, могут даже чемпионами стать. У «Зенита» шансов на победу больше, но у «Спартака» тоже будет большая мотивация. Может ли произойти стычка между футболистами? Конечно, может. Обе команды «любят» друг друга. Независимо от результата может случиться любая стычка", — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.