Шикунов надеется, что «Спартак» даст бой «Зениту»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом».

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» дал бой «Зениту». Надеюсь, увидим зрелищный матч. Скажется ли на «Спартак», что «Зенит» в этом матче может стать чемпионом? Это нормально. «Спартак» всю жизнь играл в такой обстановке. Все равно у красно-белых больше болельщиков. Другое дело, в каком сейчас состоянии «Спартак». Для «Зенита» принципиально стать чемпионами в матче с красно-белыми», — приводит слова Шикурва «РБ Спорт».

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.