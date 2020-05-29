19 мая 1981 года в Ленинграде родился Андрей Сергеевич Аршавин. Сегодня бывшему нападающему «Зенита» и сборной России исполняется 39 лет.

Андрей Аршавин играл в «Зените» с 1999 по 2008 год, а также с 2013 по 2015. В 2019 году вернулся в Санкт-Петербург, заняв должность тренера в Академии клуба.

С «Зенитом» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал серебряные медали и один раз бронзовые. По разу выиграл Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В 2008 году после чемпионата Европы попал в символическую сборную Европы по версии УЕФА, а 2 декабря, в результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» по версии журнала France Football, занял 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР. Неоднократно признавался лучшим футболистом России в различных опросах. С 5 декабря 2009 года входит в «Клуб 100 российских бомбардиров».