Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА настроены успешно завершить сезон

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от домашних матчей чемпионата России против "Ахмата" и "Крыльев Советов"​.

– Сделаем все возможное, чтобы в родных стенах выступить успешно, – приводит слова Гончаренко пресс-служба армейцев. – Наши болельщики заслуживают положительных эмоций, и мы постараемся доставить им удовольствие.

В команде собраны амбициозные футболисты, горящие желанием уверенно завершить нынешний сезон.

За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 45 баллов. Армейцы отстают от третьего места и зоны Лиги чемпионов​ на 4 очка.

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