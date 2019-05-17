Гончаренко считает, что осенью ЦСКА надежнее действовал в обороне

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что команда находится в поисках оптимального сочетания игроков в защитной линии. Также специалист прокомментировал потерю очков в домашних матчах армейцев.

– Почему стали больше пропускать? Мы по-прежнему находимся в поиске оптимального сочетания в защите, – цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Не стоит забывать, что Дивеев пришел к нам, что называется, на флажке, а Виктор Васин долго восстанавливался после серьезной травмы.

Соглашусь, что осенью у нас была лучше отлажена командная игра в защитной линии. Сейчас наши игроки порой обороняются, скажем так, по одному, не страхуя друг друга. Не сомневаюсь, что и из этой ситуации мы найдем выход.

​Мы ищем пути решения проблемы с потерей очков. Прежде всего, необходимо создавать больше моментов в позиционных атаках, и в то же время лучше останавливать встречные выпады соперников. Надеюсь, устраним эти недостатки в самое ближайшее время.

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