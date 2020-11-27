Гончаренко доволен работой Василия Березуцкого в тренерском штабе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как оценивает Василия Березуцкого в роли одного из своих помощников. А его брат-близнец Алексей пока решил выбрать работу на менеджерской должности.

— Это их выбор был. Они между собой решали. А я принимал их решение, — сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Мы каждодневно проводим совещания, обсуждаем те или иные моменты. Конечно, иногда очень жаркие споры идут. И оценка Василия всегда очень четка и понятна. Особенно, что касается защиты.