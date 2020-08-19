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Гончаренко анонсировал новичков в ЦСКА

22:37
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча 3-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Зенита» (1:2).

— Хорошо смотрелись 60-70 минут, дальше необоснованно отказались от мяча. Поначалу в атаке «Зенита» держал нас под давлением, если бы мы действовали посмелее в атаке, было был по-другому. Структурно неплохо смотрелись.

— Довольны ли вы комплектацией игроков в атаке?

— В атаке количественно мы хорошо укомплектованы. Мы ждем, что Гайч быстрее адаптируется, ему пока не хватает подвижности. Как адаптируется, мы улучшим игру. А по трансферам — мы смотрим рынок, мы близки к приобретениям, посмотрим. Быть может, в ближайшие несколько дней или недель получим новичков — может быть, не в атаку, а в защиту или полузащиту. (Гоша Чернов)

Зенит — ЦСКА

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