Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»
15:46
ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл «Ориуэлу» со счетом 2:0.
Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.
В 19:00 мск ЦСКА сыграет второй матч за день с «Норшелланном».
Товарищеские матчи. Клубы
«Ориуэла» — «ЦСКА» — 0:2 (0:1)
ЦСКА: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев.
Голы: Караев, 45+1 (0:1). Шкурин, 78 (0:2).
5 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».
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