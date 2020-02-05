Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»

ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл «Ориуэлу» со счетом 2:0.

Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.

В 19:00 мск ЦСКА сыграет второй матч за день с «Норшелланном».

Товарищеские матчи. Клубы

«Ориуэла» — «ЦСКА» — 0:2 (0:1)

ЦСКА: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев.

Голы: Караев, 45+1 (0:1). Шкурин, 78 (0:2).

5 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».