Бывший игрок «Спартака» де Зеув женился

Экс-полузащитник «Спартака» Деми де Зеув сыграл свадьбу. Фото и видео он опубликовал в своем Instagram.

Избранницей футболиста стала Даниэль де Зеув (в девичестве Слоф). Он сделал ей предложение еще в 2018 году, а свадьба была запланирована на 2020-й год, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. У пары двое детей — дочь и сын.

38-летний нидерландский футболист завершил карьеру в 2016 году. За «Спартак» он провел 33 матча, забил три мяча и стал серебряным призером чемпионата России