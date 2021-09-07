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Бывший игрок «Спартака» де Зеув женился

18:23
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Экс-полузащитник «Спартака» Деми де Зеув сыграл свадьбу. Фото и видео он опубликовал в своем Instagram.

Избранницей футболиста стала Даниэль де Зеув (в девичестве Слоф). Он сделал ей предложение еще в 2018 году, а свадьба была запланирована на 2020-й год, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. У пары двое детей — дочь и сын.

38-летний нидерландский футболист завершил карьеру в 2016 году. За «Спартак» он провел 33 матча, забил три мяча и стал серебряным призером чемпионата России

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Евгений Петров все материалы автора

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