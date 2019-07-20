Гол Черного помог "Локомотиву" обыграть "Тамбов" в матче молодежного первенства

"Локомотив" одержал победу над "Тамбовом" (1:0) в матче второго тура молодежного первенства. Единственный гол на 84-й минуте встречи забил полузащитник Артур Черный.

Молодежные команды

2-й тур

"Локомотив – мол." (Москва) – "Тамбов – мол." (Тамбов) – 1:0 (0:0)

Гол: Черный, 84.

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

20 июля. Москва. Стадион "Сапсан Арена".

В параллельной игре "Зенит" в гостях переиграл "Сочи" (1:0) в молодежном первенстве.

"Сочи – мол." (Сочи) – "Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: Бачинский, 85.

Судья: Валеев (Ростов-на-Дону).

20 июля. Сочи. Стадион "Центральный им. Метревели".