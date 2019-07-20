Гол Черного помог "Локомотиву" обыграть "Тамбов" в матче молодежного первенства

"Локомотив" одержал победу над "Тамбовом" (1:0) в матче второго тура молодежного первенства. Единственный гол на 84-й минуте встречи забил полузащитник Артур Черный.
Молодежные команды
2-й тур
"Локомотив – мол." (Москва) – "Тамбов – мол." (Тамбов) – 1:0 (0:0)
Гол: Черный, 84.
Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).
20 июля. Москва. Стадион "Сапсан Арена".
В параллельной игре "Зенит" в гостях переиграл "Сочи" (1:0) в молодежном первенстве.
"Сочи – мол." (Сочи) – "Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)
Гол: Бачинский, 85.
Судья: Валеев (Ростов-на-Дону).
20 июля. Сочи. Стадион "Центральный им. Метревели".
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