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Глушенков рассказал о серьезной травме колена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Локомотива» Максим Глушенков рассказал о серьезной травме колена, полученной в сентябре 2022 года.

«Началось с того, что в матче с поляками мне ударили в колено. В перерыве я заменился, потому что чувствовал — нога какая-то не своя. По возвращении в «Спартак» не стали делать МРТ, потому что колено не опухло, я нормально бегал и выполнял все упражнения. Доктор предположил, что у меня просто контузия тканей. Но на одной тренировке, перед прыжком оттолкнулся с ушибленной ноги и колено сразу схватило. Упал на газон. Сустав чуть онемел, но потом вроде отпустило — продолжил тренировку. Через две минуты я ударил по воротам, и все — не смог больше тренироваться. Колено начало болеть очень сильно. Подсознательно понимал, что это кресты. На МРТ все подтвердилось. Снимок показал, что у меня полностью разрыв передней связки. И я полетел на операцию в Италию. В Москве, при операции на нижние конечности, делают спинальную анестезию — укол в копчик, чтобы ноги отнялись. То есть во время операции ты лежишь в сознании и видишь, как режут твое колено. Переживал, что в Италии будет так же. Но в «Вилле-Стюарт» мне просто вставили катетер, я уснул, а проснулся уже в палате», — приводит слова Глушенкова.

8 сентября 21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). В конце сентября хавбек перенес операцию на передней крестообразной связке коленного сустава.

В нынешнем сезоне 23-летний Максим Глушенков провел за «Локомотив» и «Крылья Советов» 29 матчей, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-glushenkov-o-razryve-krestov-perezhival-chto-vo-vremya-operatsii-budu-videt-kak-rezhut-moye-koleno
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
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