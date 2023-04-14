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Сегодня, 19:03

Колосков объяснил, почему Захарян и Сперцян должны остаться в РПЛ и не ехать в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал перспективы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна по отъезду в европейские клубы.

«Если Захарян и Сперцян разовьют в себе стабильность, то могут претендовать на любые европейские чемпионаты. У них прекрасные данные, потенциал лидеров команды, но очень нестабильные. Считаю, для них лучше оставаться подольше в РПЛ. Они должны научиться быть более эффективными и полезными. В европейские чемпионаты нужно ехать уже сформированным», — приводит слова Колоскова Sport24.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Динамо» 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач; на счету Эдуарда Сперцяна «12+10» в 30 играх за «Краснодар».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-koloskov-obyasnil-pochemu-zakharyan-i-spertsyan-dolzhny-ostatsya-v-rpl-i-ne-yekhat-v-yevropu
Арсен Захарян
Эдуард Сперцян
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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1
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
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 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
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 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
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 Факел 22 2 11 9 27-41 17
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