Глушенков рассказал, что любит выпить пива после матчей

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признался, что любит пить пиво после матчей.

«Люблю ли выпить? Конечно, пивка. После матчей — вообще классика! Для футболиста экстра-класса — две бутылочки по 0,5. Некоторые пьют колу, но зачем, если есть пиво? Но сразу в раздевалке нельзя, конечно», — сказал футболист в эфире клубной программы «Зенита» «СБГ.Шоу».

25-летний Глушенков перешел в петербургский клуб из «Локомотива» минувшим летом. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал голевую передачу.